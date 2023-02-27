John Higashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Higashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Higashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Higashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Higashi 2 Mayıs 2002 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 東 ジョン şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Higashi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Higashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. John Higashi'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

John Higashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Higashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Higashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Higashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Nagoya Grampus

2 Şubat 2021 yılında Tochigi SC

31 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

John Higashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Higashi şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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