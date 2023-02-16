John İredale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John İredale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John İredale kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John İredale ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John İredale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John İredale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John İredale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John İredale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John İredale 1 Ağu 1999 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da John Warwick Iredale şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John İredale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. John İredale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. John İredale'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John İredale Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/john_iredale/

John İredaleboyu ve yaşı kaç

John İredale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John İredale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

John İredale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John İredale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2018 yılında Heerenveen U21

16 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Paderborn

26 Ağu 2021 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2022 yılında Paderborn

2 Ağu 2022 yılında Wehen Wiesbaden

John İredale kimdir

John İredale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John İredale şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sydney FC (-2017), SC Heerenveen (2017-2018)

John İredale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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John İredale nereli

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