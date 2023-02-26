John Kofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Kofi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Kofi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Kofi 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Kofi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. John Kofi'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Kofi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Kofi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Kofi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Kofi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Kofi şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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