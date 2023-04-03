John Kolawole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kolawole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Kolawole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Kolawole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Kolawole 24 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Oluwatomiwa Kolawole şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Kolawole Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Kolawole, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Kolawole'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

John Kolawole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Kolawole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Kolawole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Kolawole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Mafra A23

John Kolawole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Kolawole şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

John Kolawole Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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