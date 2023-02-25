John Koutroumbis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Koutroumbis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Koutroumbis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Koutroumbis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Koutroumbis 6 Mart 1998 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Koutroumbis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. John Koutroumbis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Koutroumbis'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Koutroumbis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnny_koutroumbis/

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John Koutroumbis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Koutroumbis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

John Koutroumbis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Koutroumbis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Adelaide U21

22 Ekim 2016 yılında Newcastle

26 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

28 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

John Koutroumbis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Koutroumbis şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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