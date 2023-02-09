John Lessa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Lessa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Lessa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Lessa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Lessa 13 Temmuz 2001 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan dos Santos Lessa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Lessa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. John Lessa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Lessa'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Lessa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

John Lessa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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John Lessa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Lessa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ekim 2020 yılında Corinthians B

6 Mayıs 2022 yılında EC Vitória B

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

John Lessa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Lessa şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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