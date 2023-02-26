John Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Medina 13 Ekim 1992 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Jairo Medina Solís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Medina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. John Medina'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

John Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SD Quito B

10 Nisan 2012 yılında Pilahuin Tío SC

31 Aralık 2012 yılında SD Quito B

7 Mayıs 2013 yılında Club Águilas

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2014 yılında Club Águilas

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2015 yılında Club Águilas

22 Mart 2016 yılında Puerto Quito

1 Mart 2017 yılında CD América

27 Şubat 2018 yılında Puerto Quito

15 Ocak 2020 yılında Atl. Porteño

17 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

John Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Medina şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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