John Mercado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mercado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mercado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mercado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mercado 3 Haziran 2002 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Anthony Mercado Cuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mercado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. John Mercado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Vilafranquense futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Mercado'nin UD Vilafranquense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

John Mercado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mercado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Mercado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mercado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Athletico U20

19 Temmuz 2022 yılında CSA

31 Aralık 2022 yılında Athletico U20

30 Ocak 2023 yılında Vilafranquense

John Mercado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mercado şuan UD Vilafranquense takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

John Mercado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Clan Juvenil (-10/2012), Panamá SC (12/2016-8/2020)

Ekvador U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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