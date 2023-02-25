John Mero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mero 21 Ağustos 1994 tarihinde Shushufindi şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Jairo Mero Reasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. John Mero'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

John Mero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Mero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2012 yılında Rocafuerte U20

1 Ocak 2013 yılında Rocafuerte FC

1 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2014 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2017 yılında Guayaquil FC

1 Ağustos 2017 yılında Emelec B

31 Aralık 2017 yılında Guayaquil FC

15 Şubat 2018 yılında Emelec B

1 Ocak 2019 yılında CS Emelec

12 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2022 yılında CS Emelec

John Mero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mero şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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