John Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Narvaez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Narvaez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Narvaez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Narvaez 12 Haziran 1991 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Willian Narváez Arroyo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Narvaez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Narvaez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Narvaez'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Narvaez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnnarvaez_3/

John Narvaez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Narvaez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

John Narvaez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Narvaez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dep. Cuenca

19 Ocak 2012 yılında CA Fénix

31 Ocak 2012 yılında CD El Nacional

13 Ocak 2013 yılında CA Fénix

18 Ocak 2013 yılında CS Emelec

31 Aralık 2013 yılında CA Fénix

20 Ocak 2014 yılında CS Emelec

31 Aralık 2015 yılında CA Fénix

16 Mayıs 2016 yılında Rocafuerte FC

26 Temmuz 2016 yılında LDU Quito

14 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

2 Ocak 2020 yılında CD Macará

24 Ağustos 2020 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

3 Ocak 2023 yılında Guayaquil City

John Narvaez kimdir

John Narvaez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Narvaez şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Piratas (-4/2007)

John Narvaez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

John Narvaez nereli

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