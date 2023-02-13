John Nwankwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Nwankwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Nwankwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Nwankwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Nwankwo 25 Eylül 2000 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı John Chetauya Nwankwo Donald Okeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Nwankwo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. John Nwankwo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Nwankwo'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

John Nwankwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

John Nwankwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Nwankwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Nwankwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Roda U19

1 Temmuz 2018 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2020 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2022 yılında Elche CF

John Nwankwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Nwankwo şuan Elche CF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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