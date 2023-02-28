John Okoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Okoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Okoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Okoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Okoli 3 Temmuz 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Okoli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZA consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. John Okoli'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Okoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Okoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Okoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Okoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2017 yılında MFM FC

13 Eylül 2017 yılında Yenicami AK

14 Ağustos 2018 yılında Gönyeli SK

31 Mayıs 2019 yılında Yenicami AK

5 Eylül 2019 yılında Göçmenköy İYSK

30 Haziran 2020 yılında Yenicami AK

11 Kasım 2020 yılında Saif SC

7 Ekim 2021 yılında El Mokawloon

John Okoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Okoli şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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