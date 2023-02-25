John Omeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Omeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Omeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Omeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Omeh 31 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Paul Kosisochukwu Omeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Omeh Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına - tarihinde katılmıştır. John Omeh'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Omeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Omeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Omeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Omeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Omeh şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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