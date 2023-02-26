John Ontaneda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Ontaneda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Ontaneda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Ontaneda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Ontaneda 2 Haziran 1996 tarihinde La Troncal şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Jairo Ontaneda Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Ontaneda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. John Ontaneda'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

John Ontaneda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Ontaneda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Ontaneda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Ontaneda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında River Plate U20

13 Haziran 2017 yılında Dep. Ibarra

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mayıs 2018 yılında Grupo Alcívar

11 Şubat 2019 yılında Fuerza Ama. B

1 Ocak 2020 yılında Fuerza Amarilla

13 Ocak 2021 yılında Gualaceo SC

John Ontaneda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Ontaneda şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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