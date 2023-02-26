John Otu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Otu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Otu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Otu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Otu 12 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Otu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent Group yapmaktadır. John Otu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

West African Football Academy futbol takımında oynamaktadır. West African Football Academy takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Otu'nin West African Football Academy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Otu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Otu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Otu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Otu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2018 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Aragón

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında King Faisal

1 Ocak 2023 yılında WAFA SC

John Otu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Otu şuan West African Football Academy takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

John Otu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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