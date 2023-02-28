John Riascos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Riascos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Riascos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Riascos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Riascos 26 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Edwin Riascos Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Riascos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. John Riascos'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Riascos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Riascos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Riascos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Riascos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cobresal

John Riascos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Riascos şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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