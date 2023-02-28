John Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Salas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Salas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Salas 12 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da John Michael Salas Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Salas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hattrick yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Salas'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Salas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Salas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Salas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Salas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2017 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2017 yılında U. de Chile

1 Ocak 2018 yılında Iberia

31 Aralık 2018 yılında U. de Chile

1 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile

2 Ocak 2020 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2022 yılında CD Everton

1 Ocak 2023 yılında La Calera

John Salas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Salas şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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