John Souttar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Souttar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Souttar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Souttar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Souttar 25 Eylül 1996 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya,Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Souttar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. John Souttar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Souttar'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

John Souttar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnsouttar44/

John Souttar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

John Souttar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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John Souttar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Souttar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dundee Utd U20

1 Nisan 2013 yılında Dundee United

1 Şubat 2016 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

John Souttar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Souttar şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

John Souttar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brechin City BC (2002-2006), Dundee United FC (2006-2012)

İskoçya takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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