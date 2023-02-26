John Tedeku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Tedeku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Tedeku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Tedeku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Tedeku 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Tedeku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. John Tedeku'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

John Tedeku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Tedeku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Tedeku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Tedeku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

John Tedeku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Tedeku şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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