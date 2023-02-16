John Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Victor 13 Şubat 1996 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da John Victor Maciel Furtado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Victor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guti Football yapmaktadır. John Victor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Victor'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

John Victor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnvictor/

John Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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John Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Santos B

11 Ocak 2019 yılında Portuguesa-SP

18 Nisan 2019 yılında Santos B

1 Ocak 2020 yılında Santos FC

18 Ocak 2023 yılında Internacional

31 Aralık 2023 yılında Santos FC

John Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Victor şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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