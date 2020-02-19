John Wick 4 sonrası için inanılmaz teori!

Keanu Reeves'in devleştiği filmler arasında yer alan John Wick için yeni bir teori ortaya atıldı. Serinin John Wick 5 ile sona ereceği söyleniyor.

John Wick 4 filmini bekleyen hayranlar yeni teorilerle serinin geleceğine ışık tutmaya çalışıyor. Son teori serinin 5 filmde tamamlanacağını işaret ediyor. Keanu Reeves’in başrolü üstlendiği John Wick 4 için henüz çekimler başlamasa da hayranlar serinin kendisi için teoriler üretmeye devam ediyor.

YAS TUTMANIN 5 AŞAMASI

Her ne kadar serinin yönetmeni Chad Stahelski ve Keanu Reeves, hayranlar istediği sürece seriyi devam ettireceklerini söylese de son teori film serisinin toplamda 5 filmden oluşacağı görüşünde. Filmin yas tutmanın 5 aşamasını yansıtıyor olabileceği kaydediliyor. İlk üç film düşünülünce, hayranlar bu görüşlerinde yanılıyor diyemiyoruz.

John Wick 5. yapımla seriyi bitirecek mi?

Yas tutmanın beş adımına baktığımızda karşımıza inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme çıkıyor. İlk filmde eşini kaybeden Wick, karısının eşyalarına dokunmamıştı. İnkar sürecini yaşayan Wick, sanki eşi eve geri dönecekmiş gibi davranıyordu.

Tabii işler karısından kalan son yadigar olan köpeğin öldürülmesiyle değişti. İkinci filmde emeklilik günleri geride kalan Wick’in öfke içinde saldırgan bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Öyle ki iş Continental Oteli sınırları içinde birini öldürmeye kadar gidiyor. Üçüncü film ise işin pazarlık aşaması.

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Wick filmin farklı noktalarında farklı isimlerle geleceği yönünde pazarlık yapıyor. Çölleri aşıyor ve Yüksek Şura’dan yaşamak için ikinci bir şans istiyor. Bu durumda John Wick 4 filminde depresyon sürecini görmemiz olası. Wick’in üçüncü filmde güvendiği isimler tarafından yediği kazığın ardından kahramanımızın iyileşme sürecinde ağır bir depresyon bizi bekliyor olabilir.

Şüphesiz intikam için dönecektir. Bu durumda serinin final filmi olması beklenen beşinci film de bizi kabulleniş sürecine götürebilir gibi görünüyor. Gelecek film, Keanu Reeves’in bir diğer filmi Matrix 4 ile aynı gün, 21 Mayıs 2021’de vizyondaki yerini alacak.