John Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Yeboah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Yeboah 23 Haziran 2000 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.Gerçek adı da John Yeboah Zamora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Yeboah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. John Yeboah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Yeboah'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

John Yeboah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/john_yeboahjr/

John Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

John Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Yeboah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg

2 Eylül 2019 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2020 yılında Wolfsburg

15 Eylül 2020 yılında Willem II

23 Ocak 2021 yılında Almere City

30 Haziran 2021 yılında Willem II

12 Ocak 2022 yılında MSV Duisburg

30 Haziran 2022 yılında Willem II

1 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

John Yeboah kimdir

John Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Yeboah şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Rönneburg, FC Türkiye Wilhelmsburg (-2015), VfL Wolfsburg (2015-2019)

John Yeboah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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John Yeboah nereli

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