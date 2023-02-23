Johnathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnathan 4 Nisan 1995 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Johnathan Carlos Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnathan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnathan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johnathan'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Johnathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johnathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Goiás B

1 Ocak 2017 yılında Tupi FC

1 Kasım 2017 yılında Goiás B

13 Şubat 2018 yılında Stal Kamyanske

20 Ağustos 2018 yılında Botev Plovdiv

7 Eylül 2021 yılında Beroe

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

Johnathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnathan şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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