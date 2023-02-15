Johnbosco Samuel Kalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnbosco Samuel Kalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnbosco Samuel Kalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnbosco Samuel Kalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnbosco Samuel Kalu 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnbosco Samuel Kalu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnbosco Samuel Kalu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 12 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Johnbosco Samuel Kalu'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johnbosco Samuel Kalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johnbosco Samuel Kalu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johnbosco Samuel Kalu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnbosco Samuel Kalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Växjö United

1 Ocak 2018 yılında Hovshaga AIF

1 Ocak 2019 yılında Växjö United

1 Mayıs 2019 yılında Växjö BoIS

1 Ocak 2020 yılında Slätthögs BoIF

1 Ocak 2021 yılında Vrigstads IF

1 Ocak 2022 yılında Räppe GoIF

12 Mart 2022 yılında Värnamo

Johnbosco Samuel Kalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnbosco Samuel Kalu şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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