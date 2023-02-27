Johnny Amadei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Amadei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Amadei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Amadei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Amadei 18 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Amadei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 12 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Johnny Amadei'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johnny Amadei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Amadei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johnny Amadei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Amadei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2011 yılında ES Clemency

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2013 yılında Schifflange 95

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında RUS Ethe

5 Kasım 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında FCJL Arlon

12 Ocak 2017 yılında Mondercange

Johnny Amadei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Amadei şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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