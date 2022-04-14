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Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!

Johnny Depp, Amber Heard'ün uğruna 14 yıllık eşinden ayrıldı. Heard ile birlikteliği 2 yıl süren Depp şuan ise çekişmeli bir dava süresinde

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!

Johnny Depp, aşık olduğu Amber Heard'ün için 14 yıllık evliliğini bitirmişti. Heard'ün ile 2 yıl birlikteliği oldu. Olaylı bir şekilde biten ilişki yerini uzun süreli bir dava sürecine bıraktı. Heard ve Depp birbirlerini yalancılık ve iftirayla suçluyor.

2015-2017 yılında birlikte olan ikili mahkeme salonunda tekrar karşı karşıya. İlk duruşma geçen yıl İngiltere'de gerçekleşmişti. 

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!Depp, Heard aleyhine 50 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. Karşılığında Heard da Depp'in aleyhine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!davanın ilk duruşması dün ABD'nin Virginia kentindeki Fairfax County Courthouse'da görüldü

Depp'in avukatları Amber Heard'ü "yalan söylemekle" itham etti. Amber Heard'ün avukatları da Depp'i kast ederek, "bu duruşmanın korsan kostümü ve şöhretin ardına gizlenen gerçek yüzünü gözler önüne sereceğini" ileri sürdü.

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!

İLİŞKİDE SALDIRGAN TARAF HEARD

Duruşmada ilk olarak söz alan Johnny Depp'in avukatları Heard'ün sürekli tekrarladığı "duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz" iddialarını yalanladı. Depp'in avukatlarından Benjamin Chew, Amber Heard'ün bu ilişkideki saldırgan taraf olduğunu iddia etti. Chew, buna kanıt olarak da Johnny Depp'in geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradis'nin hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığını söyledi.

Avukat, tanıklıkların da Amber Heard'ün "Johnny Depp beni taciz etti" suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını öne sürdü.

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!İlişkide şiddet gören taraf Depp diyen avukat, Avustralya'da bulundukları sırada Amber Heard'ün Depp'e şişe fırlattığını ve bunun sonucunda da aktörün elinden yaralandığını belirtti. Bu durumun tıbbi raporlarla kanıtlandığını da sözlerine ekledi.

Amber Heard'ün avukatları ise Johnny Depp'in aleyhine iddialarda bulundu. Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoft, Depp'in, "2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada oyuncuyu üç gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini" iddia etti.

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!Avukat, yine 2015'te Bahamalar'da Depp'in, Heard'e tacizde bulunduğunu iddia etti.

 

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!Duruşmada Johnny Depp'in ablası Christie Dembrowski de tanık olarak dinlendi. 61 yaşındaki Dembrowski, ifadesini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Christie Dembrowski, küçükken annelerinden duygusal ve fiziksel şiddet gördüklerini anlattı.

Dembrowki, annelerinin gergin bir kadın, buna karşılık babalarının ise kibar ve sakin bir insan olduğunu anlattı. Johnny Depp'in ablası, anne ve babalarının tamamen farklı kişilik yapılarına sahip olduğunu da ekledi.

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!Christie Dembrowski, kendisine yöneltilen, "Anneniz Johnny'e hitap ederken bir takma isim kullanır mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tek gözlü" onun en sevdiği takma isimdi. Çünkü Johnny büyürken doktorlar gözlerinden birinde göz tembelliği olduğunu söylemişti. O yüzden de o gözünün normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için sağlam gözünü kapatmışlardı bir süre için..."

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!Amber Heard'ün avukatlarından Ben Rottenborn, Depp'i "takıntılı bir eski koca" olarak nitelendirdi. Depp'in kariyerinin düşüşe geçtiğini, buna karşılık Heard'ün ise kariyerinde yükselmeye başladığını ileri sürdü. Rottenborn, Johnny Depp'in, "geçmişte yaptıklarının sorumluluğunu almak yerine duruşmaları sabun köpüğü TV dizilerine çevirmeye çalıştığını" söyledi.

Johnny Depp ile Amber Heard davası başladı: beni rehin aldı taciz etti!"Ne kadar uzun sürerse sürsün bu 'iptal kültürü', esasen kirli hava anlamına gelen şeylere dayanan bu anlık yargılama acelesi, tarihte bir olay olarak görülebilir." diyen Johnny Depp, kendisini silmiş gibi davranan Hollywood'u şu anki durumunun kesinlikle eskisi gibi olmadığını ifade etmişti. Depp, daha sonra sözlerine şöyle devam etmişti:

"Daha ne kadar stüdyo gibilerinin formülüne ihtiyacımız var? Seyirci olarak daha ne kadar küçümsemeye ihtiyacımız var? Hollywood'un seyirciyi gülünç bir şekilde hafife aldığını düşünüyorum."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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