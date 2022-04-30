Johnny Depp ile Amber Heard davasında 'Penis' krizi patlak verdi! O anlar duruşmaya damga vurdu! Amber Heard ile çekişmeli bir dava süresinde olan Johnny Depp'in penisi duruşmaya damga vurdu.

1 9 Amber Heard'ün için 14 yıllık evliliğini bitiren Depp, Heard ile olaylı bir dava sürecine girdi.