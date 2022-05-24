Johnny Depp ile Amber Heard davasında 'Türkiye' gerçeği ortaya çıktı! Heard'ün itirafları duruşmaya damga vurdu! Amber Heard ile çekişmeli bir dava süresinde olan Johnny Depp'in Türkiye'den satın aldığı bir yatla ilgili ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

1 8 Amber Heard'ün için 14 yıllık evliliğini bitiren Depp, Heard ile olaylı bir dava sürecine girdi.