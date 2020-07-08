Johnny Depp'ten kızı Lily-Rose ile ilgili olay itiraf!

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada yaptığı savunmada kızı ile ilgili söylemleri büyük tepkiye neden oldu. Depp kızı Lily-Rose'a13 yaşındayken esrar içirdiğini ve bunu kızının ilk tecrübesini bilmediği insanlarla yaşamasını istemediği için yaptığını itiraf etti.

Değil eski eşi Amber Heard, hayatında hiçbir kadına şiddet kullanmadığını iddia eden Depp, diğer yandan '14 yaşından beri insanlığın bildiği tüm uyuşturucuları kullandığını, zira zor bir çocukluk geçirdiğini ve sonrasında başarı ve şöhretle baş etmekte zorlandığını' anlattı. "Adım bile ağzımdan çıktığında bana yabancı geliyor" dedi.

13 YAŞINDA KIZINA ESRAR İÇİRDİ!

Önceki eşi Vanessa Paradis ile evliğinden olan çocuğu Lily-Rose'a 13 yaşındayken esrar içirdiğini aktaran Depp, 'sorumlu ebeveyn olmanın gereğini yaptığını' savundu.

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'Lily-Rose'un esrar içmeyi denemek istediğini söylemesi üzerine kontrolsüz bir çevrede esrar deneyip paranoyak ruhsal çöküntü yaşamasını istemediğini' anlatan Depp, diğer yandan 'kendi zulasının iyi kalitede ve güvenilir olduğunu ve Vanessa Paradis ile konuşarak bir kısmını kızıyla paylaşma kararı aldığını' belirtti.

Bugün 21 yaşında başarılı bir model-aktris olan kızını çocukken esrar kullanmaya teşvik ettiği iddiasını reddeden ünlü aktör, şunları söyledi: "Kızım 13 yaşındaydı ve hepimiz biliriz ki, 1, 12, 13 yaşlarında lise partisine gittiğinizde yanınıza yanaşıp size içki, kokain, esrar, ekstasi ve daha başka bir sürü uyuşturucu vermek isterler, çünkü o yaşlarda bunları kullananlar vardır.

"Kızım 12 yaşındayken gittiği bir partide esrarlı sigara dönüp dolaşıp kendisine geçirildiğinde ne yapacağını bilmediğini anlattı. Dinle tatlım, dedim, partiye gidersen ve biri sana esrarlı sigara verirse, al ve doğrudan yanındakine pasla, lütfen tanımadığın insanlarla uyuşturucu deneme. Uyuşturucunun kimyasal katılarak dönüştürülmesinden de korktum. Lütfen, lütfen, lütfen, dedim, hayatında esrarlı sigara sana geçirildiğinde onu gerçekten denemek istediğin an geldiğini hissedersen, gerçekten hazır hissedersen, lütfen bana gel, bu onuru bana bağışla."

'ONUN BANA GÜVENMESİNİ İSTEDİM'

"İlk tecrübeni tanımadığın insanlarla yaşamanı istemiyorum, bilmediğin şeyler içmeni istemiyorum, güvenmediğin şeyler yapmanı istemiyorum. Bu bir güvenlik meselesi, babanın bu türden bir durumda kızıyla ilgili endişelenmesi. Çocuk açısından en önemli olan, böyle bir şey yapacaksa, bana dürüst olmasını ve benim de ona dürüst olmamı tercih ederim ki, oraya buraya gidip bir şeyler yapıp bunları benden saklamasın. Onun bana güvenmesini istedim. Kızım hazırım derse, hazırdır. Ortamın mükemmel olması, televizyonun açık, dolabın dondurma dolu, dondurucunun dolu olması, mümkün olduğu kadar hoş tecrübe etme durumunu yaratmaya çalıştım. 13 yaşındaki birinin bir tür paranoyak ruhsal çöküntü yaşamasını istemem. Benim içtiğim marihuananın güvenilir ve iyi kalite olduğunu biliyordum."

Mahkemeye 'kendi kullandığı uyuşturucular arasında ketaminin bulunmadığını ve marihuananın tehlikelerinin farkında olduğunu' anlatan Depp, The Sun'ı temsil eden avukatlardan Sasha Wass'a dönerek şöyle dedi:

"Eğer sizin gözünüzde bu yanlışsa ne düşündüğünüze değer veririm, ama ben de kız çocuğu yetiştiriyordum ve kendi bakış açımdan sorumlu bir ebeveyn olarak davrandım."