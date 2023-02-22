Johnny Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johnny Kenny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johnny Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Kenny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Kenny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Kenny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Kenny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Kenny 6 Haziran 2003 tarihinde Riverstown şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Kenny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnny Kenny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johnny Kenny'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Johnny Kenny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Kenny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Johnny Kenny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Kenny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2021 yılında Sligo Rovers

8 Ocak 2022 yılında Celtic

20 Ağustos 2022 yılında Queen's Park

31 Aralık 2022 yılında Celtic

1 Ocak 2023 yılında Shamrock Rovers

30 Kasım 2023 yılında Celtic

Johnny Kenny kimdir

Johnny Kenny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Kenny şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arrow Harps FC, Sligo Rovers (2016-2021)

Johnny Kenny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johnny Kenny nereli

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