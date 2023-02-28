Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Vidales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Vidales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Vidales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Vidales 22 Nisan 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Johnny Víctor Vidales Lature şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Vidales Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnny Vidales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johnny Vidales'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johnny Vidales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JhonnyVidales

http://www.instagram.com/jhonnyvidales/

Johnny Vidales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Vidales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johnny Vidales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Vidales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında Parma U19

30 Ocak 2014 yılında ND Gorica

30 Haziran 2014 yılında Parma U19

1 Ağustos 2014 yılında Marítimo

1 Temmuz 2015 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2016 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Johnny Vidales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Vidales şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Johnny Vidales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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