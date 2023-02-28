Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Vidales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johnny Vidales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Vidales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Vidales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Vidales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Vidales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Vidales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Vidales 22 Nisan 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Johnny Víctor Vidales Lature şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Vidales Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnny Vidales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johnny Vidales'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johnny Vidales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JhonnyVidales

http://www.instagram.com/jhonnyvidales/

Johnny Vidales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Vidales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Johnny Vidales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Vidales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında Parma U19

30 Ocak 2014 yılında ND Gorica

30 Haziran 2014 yılında Parma U19

1 Ağustos 2014 yılında Marítimo

1 Temmuz 2015 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2016 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Johnny Vidales kimdir

Johnny Vidales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Vidales şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Johnny Vidales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johnny Vidales nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Amer Amer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Amer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amer Amer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Amer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Requena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Requena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bassam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bassam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erick Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi