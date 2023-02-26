Johnson Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnson Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnson Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnson Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnson Osei 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnson Osei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Johnson Osei'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johnson Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnson Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johnson Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnson Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnson Osei şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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