Johnson Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnson Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnson Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnson Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnson Owusu 5 Şubat 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Johnson Oppong Owusu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnson Owusu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Johnson Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johnson Owusu'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johnson Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnson34gh/

Johnson Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnson Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Johnson Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnson Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2015 yılında Inter Allies

30 Haziran 2015 yılında Dreams FC II

1 Temmuz 2016 yılında Braga U19

31 Ağustos 2017 yılında Marítimo B

18 Temmuz 2022 yılında Trinity Zlin

19 Eylül 2022 yılında Camacha

1 Ocak 2023 yılında FK Kukësi

Johnson Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnson Owusu şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.