Johny Placide kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johny Placide Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johny Placide adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johny Placide Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johny Placide 29 Ocak 1988 tarihinde Montfermeil şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Haiti,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johny Placide Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johny Placide, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Johny Placide'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johny Placide Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johny_placide/

Johny Placide Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johny Placide isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johny Placide Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johny Placide futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AC Le Havre

2 Ocak 2013 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2017 yılında Guingamp

31 Ağu 2017 yılında Oldham Athletic

3 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında SC Bastia

Johny Placide Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johny Placide şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Johny Placide Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haiti takımında 1 numaralı formasıyla 12 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 0 gol atmıştır.

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