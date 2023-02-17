Joiser Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joiser Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joiser Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joiser Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joiser Arias 3 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Joiser Daniel Arias Maza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joiser Arias Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Joiser Arias, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joiser Arias'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joiser Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joiser Arias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joiser Arias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joiser Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Aragua FC

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Joiser Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joiser Arias şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Joiser Arias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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