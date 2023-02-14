Jokin Ezkieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jokin Ezkieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jokin Ezkieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jokin Ezkieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jokin Ezkieta 17 Ağu 1996 tarihinde Villava şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jokin Ezkieta Mendiburu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jokin Ezkieta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jokin Ezkieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jokin Ezkieta'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jokin Ezkieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jokin Ezkieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jokin Ezkieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jokin Ezkieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna Juv A

1 Temmuz 2014 yılında CA Osasuna Prom

17 Temmuz 2015 yılında Barcelona B

22 Temmuz 2016 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2017 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Athletic

4 Ağu 2020 yılında Athletic

5 Temmuz 2022 yılında Racing

Jokin Ezkieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jokin Ezkieta şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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