Jokull Steinn Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jokull Steinn Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jokull Steinn Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jokull Steinn Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jokull Steinn Olafsson 13 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jokull Steinn Olafsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jokull Steinn Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Úlfarnir futbol takımında oynamaktadır. Úlfarnir takımına 12 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jokull Steinn Olafsson'nin Úlfarnir ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jokull Steinn Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jokull Steinn Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jokull Steinn Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jokull Steinn Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2011 yılında Fram Reykjavík

18 Temmuz 2014 yılında KF Fjallabyggd

31 Aralık 2014 yılında Fram Reykjavík

16 Mayıs 2015 yılında KF Fjallabyggd

31 Aralık 2015 yılında Fram Reykjavík

5 Mart 2016 yılında Höttur

16 Ekim 2016 yılında Fram Reykjavík

1 Mart 2017 yılında Afturelding

22 Şubat 2018 yılında Einherji

31 Temmuz 2018 yılında Fram Reykjavík

12 Mayıs 2022 yılında Úlfarnir

Jokull Steinn Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jokull Steinn Olafsson şuan Úlfarnir takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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