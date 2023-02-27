Jokull Tjorvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jokull Tjorvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jokull Tjorvason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jokull Tjorvason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jokull Tjorvason 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jokull Tjorvason Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Vesturbaejar futbol takımında oynamaktadır. KV Vesturbaejar takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jokull Tjorvason'nin KV Vesturbaejar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jokull Tjorvason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jokull Tjorvason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Jokull Tjorvason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jokull Tjorvason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2020 yılında KR Reykjavík

13 Mayıs 2021 yılında KV Vesturbaejar

2 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík

17 Şubat 2023 yılında KV Vesturbaejar

Jokull Tjorvason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jokull Tjorvason şuan KV Vesturbaejar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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