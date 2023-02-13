Jon Ander Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Ander Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Ander Garrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Ander Garrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Ander Garrido 9 Ekim 1989 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Ander Garrido Moracia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Ander Garrido Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Jon Ander Garrido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 21 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Jon Ander Garrido'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Ander Garrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Ander Garrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Ander Garrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Ander Garrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD Getxo

1 Temmuz 2010 yılında Barakaldo CF

22 Ocak 2014 yılında Granada

23 Ocak 2014 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2014 yılında Granada

21 Temmuz 2014 yılında Cádiz CF

22 Ocak 2016 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2016 yılında Cádiz CF

27 Ocak 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Cádiz CF

Jon Ander Garrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Ander Garrido şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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