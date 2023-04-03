Jon Arnar Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Arnar Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Arnar Sigurdsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jon Arnar Sigurdsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jon Arnar Sigurdsson 3 Mayıs 2007 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jón Arnar Sigurðsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jon Arnar Sigurdsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Arnar Sigurdsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Arnar Sigurdsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 17 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Jon Arnar Sigurdsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jon Arnar Sigurdsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Mayıs 2022 yılında KR Reykjavík
Jon Arnar Sigurdsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jon Arnar Sigurdsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Jon Arnar Sigurdsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U16 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.