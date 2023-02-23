Jon Aurtenetxe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Aurtenetxe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Aurtenetxe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Aurtenetxe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Aurtenetxe 3 Ocak 1992 tarihinde Amorebieta-Etxano şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jon Aurtenetxe Borde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Aurtenetxe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zanise Sports yapmaktadır. Jon Aurtenetxe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Aurtenetxe'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Aurtenetxe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Aurtenetxe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Aurtenetxe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Aurtenetxe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Athletic

22 Ağustos 2013 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2014 yılında Athletic

13 Ağustos 2015 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2016 yılında Athletic

12 Ağustos 2016 yılında CD Mirandés

15 Ağustos 2017 yılında SD Amorebieta

29 Ağustos 2017 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2018 yılında SD Amorebieta

1 Ocak 2019 yılında Adelaide Comets

18 Temmuz 2019 yılında Atl. Baleares

25 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2021 yılında Las Rozas CF

2 Temmuz 2021 yılında Miedz Legnica

Jon Aurtenetxe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Aurtenetxe şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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