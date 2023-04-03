Jon Bartolj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Bartolj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Bartolj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jon Bartolj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jon Bartolj 12 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jon Bartolj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Bartolj, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Jon Bartolj'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jon Bartolj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jon Bartolj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jon Bartolj şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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