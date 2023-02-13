Jon Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Bautista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon Bautista ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jon Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Bautista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Bautista

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Bautista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Bautista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Bautista 3 Temmuz 1995 tarihinde Mahón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Bautista Orgilles şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Bautista Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Jon Bautista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Bautista'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jon Bautista Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonbautista13/

Jon Bautistaboyu ve yaşı kaç

Jon Bautista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Bautista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jon Bautista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Bautista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

1 Şubat 2017 yılında Sociedad

11 Temmuz 2019 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2020 yılında Sociedad

26 Ağu 2021 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Sociedad

22 Temmuz 2022 yılında Eibar

Jon Bautista kimdir

Jon Bautista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Bautista şuan Eibar takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Touring Kirol Elkartea

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Jon Bautista nereli

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