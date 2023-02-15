Jon Birkfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Birkfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Birkfeldt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Birkfeldt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Birkfeldt 3 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Henrik Erik Birkfeldt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Birkfeldt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon Birkfeldt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 4 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Birkfeldt'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Birkfeldt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Birkfeldt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Birkfeldt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Birkfeldt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Åtvidabergs FF

1 Ocak 2018 yılında Värnamo

22 Şubat 2019 yılında IK Frej Täby

4 Şubat 2020 yılında Varbergs BoIS

Jon Birkfeldt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Birkfeldt şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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