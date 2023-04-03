Jon Cabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Cabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Cabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Cabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Cabo 20 Haziran 2000 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jon Cabo Madariaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Cabo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jon Cabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Cabo'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Cabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Cabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Cabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Cabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında CD Basconia

31 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

Jon Cabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Cabo şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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