Jon Gorenc Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gorenc Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Gorenc Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon Gorenc Stankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jon Gorenc Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gorenc Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Gorenc Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Gorenc Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Gorenc Stankovic 14 Ocak 1996 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jon Gorenc Stankovič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Gorenc Stankovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Jon Gorenc Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Gorenc Stankovic'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jon Gorenc Stankovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jongorencstankovic/

Jon Gorenc Stankovicboyu ve yaşı kaç

Jon Gorenc Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Gorenc Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jon Gorenc Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Gorenc Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund II

8 Temmuz 2016 yılında Huddersfield

27 Temmuz 2020 yılında Sturm Graz

Jon Gorenc Stankovic kimdir

Jon Gorenc Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Gorenc Stankovic şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Jon Gorenc Stankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jon Gorenc Stankovic nereli

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