Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Gudni Fjoluson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Gudni Fjoluson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Gudni Fjoluson 10 Nisan 1989 tarihinde Þorlákshöfn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jón Guðni Fjóluson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Gudni Fjoluson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jon Gudni Fjoluson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Gudni Fjoluson'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Gudni Fjoluson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Gudni Fjoluson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Gudni Fjoluson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Gudni Fjoluson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Fram Reykjavík

27 Temmuz 2011 yılında Beerschot AC

24 Ağu 2012 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2016 yılında Norrköping

9 Ağu 2018 yılında Krasnodar

25 Eylül 2020 yılında Brann

16 Ocak 2021 yılında Hammarby

Jon Gudni Fjoluson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Gudni Fjoluson şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jon Gudni Fjoluson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fjarðabyggð

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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