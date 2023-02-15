Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon Gudni Fjoluson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Gudni Fjoluson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Gudni Fjoluson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Gudni Fjoluson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Gudni Fjoluson 10 Nisan 1989 tarihinde Þorlákshöfn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jón Guðni Fjóluson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Gudni Fjoluson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jon Gudni Fjoluson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Gudni Fjoluson'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Gudni Fjolusonboyu ve yaşı kaç

Jon Gudni Fjoluson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Gudni Fjoluson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jon Gudni Fjoluson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Gudni Fjoluson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında Fram Reykjavík

27 Temmuz 2011 yılında Beerschot AC

24 Ağu 2012 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2016 yılında Norrköping

9 Ağu 2018 yılında Krasnodar

25 Eylül 2020 yılında Brann

16 Ocak 2021 yılında Hammarby

Jon Gudni Fjoluson kimdir

Jon Gudni Fjoluson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Gudni Fjoluson şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fjarðabyggð

Jon Gudni Fjoluson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jon Gudni Fjoluson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Ludvig Svanberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Svanberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ludvig Svanberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Svanberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Eklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Eklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Gudni Fjoluson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Gudni Fjoluson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathaniel Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathaniel Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları