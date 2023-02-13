Jon Guridi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Guridi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Guridi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Guridi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Guridi 28 Şubat 1995 tarihinde Azpeitia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jon Guridi Aldalur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Guridi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Jon Guridi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jon Guridi'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jon Guridi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guridi14/

Jon Guridi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jon Guridi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jon Guridi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Guridi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2017 yılında Sociedad

1 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad B

29 Ocak 2019 yılında Sociedad

30 Ocak 2019 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2019 yılında Sociedad

19 Temmuz 2019 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında Sociedad

11 Temmuz 2022 yılında Alavés

Jon Guridi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Guridi şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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