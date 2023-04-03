Jon Guruzeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Guruzeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Guruzeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Guruzeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Guruzeta 3 Nisan 2000 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jon Guruzeta Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Guruzeta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jon Guruzeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Guruzeta'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jon Guruzeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Guruzeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Guruzeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Guruzeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Antiguoko Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2021 yılında Bilbao Athletic

Jon Guruzeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Guruzeta şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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