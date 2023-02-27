Jon İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon İngason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon İngason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jon İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon İngason 21 Eylül 1995 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon İngason Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jon İngason, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jon İngason'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Jon İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında ÍBV

10 Mayıs 2017 yılında Grindavík

1 Ağustos 2017 yılında Virginia Tech

31 Aralık 2017 yılında Grindavík

22 Şubat 2020 yılında ÍBV

Jon İngason kimdir

Jon İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon İngason şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ÍBV Vestmannaeyjar

Jon İngason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Jon İngason nereli

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